Вкуснее и полезнее: чем заменить оливье и крабовый салат на новогоднем столе

Гастроэнтеролог Харлов: оливье на Новый год лучше заменить на красную икру

Фото: www.globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya

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Гастроэнтеролог советует популярный деликатес, с которым праздник пройдет гораздо лучше.

Привычные новогодние салаты вроде оливье или крабового лучше заменить на красную икру. Почему стоит поступить именно так, в беседе с NEWS.ru рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.

«Я бы советовал тазики с оливье и крабовыми салатами заменить на парочку банок икры, и люди гораздо лучше встретят Новый год, не отравятся ничем. Чем рыба ближе к диким условиям, тем это полезнее», — уточнил эксперт.

По его словам, при выборе рыбных деликатесов стоит ориентироваться на условия содержания и вылова. Если рыба выловлена в диких условиях, то любой ее вид будет нести одинаковую пользу организму.

Харлов также подчеркнул, что икра относится к биоценной пище. Все питательные вещества, которые содержатся в этом продукте, усваиваются в организме на 99%. К тому же, икрой невозможно отравиться, поскольку ни одна из промысловых рыб не является ядовитой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что каждый пятый россиянин планирует потратить на новогодний стол пять тысяч рублей.