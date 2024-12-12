Обязательная активность? —может ли сотрудник отказаться от корпоратива
Юрист Русяев: работодатель не имеет права принуждать к посещению корпоратива
Фото: 5-tv.ru
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Работодатель не имеет права заставлять сотрудника посещать корпоратив. Об этом юрист Илья Русяев сообщил в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, любые корпоративные мероприятия, будь то тимбилдинг или прочие коллективные активности, не относятся к трудовым обязанностям в том случае, если они не прописаны в трудовом договоре или любых других локальных актах. Поэтому, если работник не желает посещать мероприятие, ему не могут угрожать штрафами, увольнением и другими дисциплинарными взысканиями.
Исключения составляют корпоративы, которые проводятся в рабочее время. Тогда сотрудник может сделать выбор: посетить мероприятие или остаться на своем рабочем месте. Однако даже в этой ситуации принуждать к участию работодатель не имеет права, если его требования не обоснованы нормативными актами.
«Такие действия могут быть обжалованы в трудовой инспекции или через суд. Если работник сталкивается с подобным давлением, он имеет право обратиться за консультацией к юристу или в инспекцию труда для защиты своих прав», — сообщил Русяев.
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