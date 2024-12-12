Лучше шоколада: как заменить привычные сладости на низкокалорийные десерты
Диетолог Чуракина: привычные сладости можно заменить фруктами в темном шоколаде
Фото: 5-tv.ru
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Врач-диетолог поделилась беспроигрышным способом похудения этой зимой.
Чтобы зимой не набрать лишний вес, можно попробовать заменить привычные десерты на низкокалорийные. Секреты приготовления полезных сладостей раскрыла врач-диетолог и эндокринолог Елена Чуракина в беседе с Lenta.ru.
Специалист отметила, что именно зимой велик риск поправиться из-за большого переедания сладкого, так как в этот период, что в организме человека вырабатывается меньше серотонина, который влияет на наше настроение. Люди на уровне инстинктов начинают тянуться к такой пище, так как она способна увеличить уровень этого вещества.
Кроме того, в зимний период люди становятся более сонливыми, что также повышает тягу к сладостям.
Чуракина советует попробовать дома йогуртовый парфе. Для этого понадобится нежирный йогурт, который нужно смешать с ягодами и добавить туда немного меда или стевии. Сверху можно посыпать орехами или гранолой.
Другой полезный десерт — фрукты в шоколаде. Можно выбрать для этого бананы, яблоки или клубнику и нарезать их на ломтики. Шоколад лучше выбрать темный, где содержание какао около 55-70%. Расплавьте его и окуните туда фрукты. Затем положите десерт в холодильник до тех пор, пока шоколад не остынет.
Кроме того, есть другой полезный и вкусный десерт — запеченные яблоки. Для его приготовления вырежьте сердцевину и заполните фрукт смесью из сухих хлопьев овсянки, корицы и меда. Поставьте все в духовку до мягкости.
Кокосовые шарики — еще одна полезная и не менее вкусная сладость. Для них потребуется нежирный творог, тертый кокос и немного стевии.
Эксперт также посоветовала есть эти вкусности маленькими порциями и использовать цельнозерновую, овсяную или миндальную муку для приготовления пищи.
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