В Москве и Московской области провели обыски у последователей «Аллатры»*

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ранее украинскую религиозную организацию признали нежелательной в России.

В Москве и Московской области провели обыски у последователей украинской религиозной организации «Международное общественное движение «Аллатра»*. Кадры с места предоставляет 5-tv.ru.

Отмечается, что в ходе обысков обнаружены имеющие для уголовного дела значение предметы и документы.

В отношении нескольких граждан было заведено уголовное дело по части 2 статье 284.1 УК РФ (финансирование деятельности нежелательной НКО).

Известно, что эти лица перевели около миллиона рублей организатору движения в РФ Владимиру Алексееву на обеспечение деятельности секты. Собранные денежные средства Алексеев также переводил на Украину.

Согласно информации правоохранительных органов, активисты движения в РФ занимаются дискредитацией политики российских федеральных и региональных властей. В этом им помогают украинские кураторы, способствующие налаживанию контактов с представителями оппозиции.

Ранее украинскую религиозную организацию «Международное общественное движение «Аллатра» признали нежелательной в России. Управленческий центр движения располагается в США, а руководители — граждане Украины.

МОД «АллатРа» пропагандирует построение «созидательного общества», а также принуждает российских граждан совершать экстремистские преступления. После начала специальной военной операции движение распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую армию РФ.

Кроме того, под видом экологической повестки последователи «Аллатры» призывают Россию отказаться от ее природных ресурсов в пользу международного сообщества.

Также на их медиаресурсе размещались интервью офицеров батальона «Айдар»** ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последователи секты баталхаджинцев*** оказались причастны к теракту в «Крокусе»: новые подробности трагедии.

* — признана нежелательной в России

** — внесен в список террористических организаций

*** — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России