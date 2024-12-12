Вовремя обнаружили: актеру Сергею Белоголовцеву удалили аппендицит

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Воспаление отростка нашли на плановом обследовании.

Актеру Сергею Белоголовцеву удалили аппендицит. Об этом 5-tv.ru сообщила Екатерина, пресс-секретарь артиста.

По ее словам, операция прошло успешно, и к выходным Белоголовцев уже будет выписан. Сейчас актер чувствует себя хорошо. Пресс-секретарь радуется тому, что аппендицит удалось вовремя обнаружить и предотвратить неприятные последствия. Также она категорически опровергла слухи об инсульте у Белоголовцева.

«Он просто проходил обследование, плановое. Он следит за своим здоровьем, 60 лет все-таки человеку. Проходил плановое обследование, и на УЗИ обнаружили, что вот есть аппендицит. У него даже не болело ничего», — рассказала Екатерина.

Хирургическое вмешательство артисту проводили в одной из московских больниц.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что Василия Ливанова экстренно госпитализировали в Москве. Причиной попадания в больницу стал тромбоз глубоких вен. До этого актеру в декабре уже дважды вызывали скорую помощь. А 13 ноября народного артиста РСФСР госпитализировали из-за обострения хронического заболевания. В сентябре Ливанов тоже попадал в больницу, где ему диагностировали инсульт.