Фото, видео: 5-tv.ru

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Посетителей ждет интерактивное путешествие с помощью технологий виртуальной реальности.

В Русском музее оживили картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи». С помощью технологии виртуальной реальности посетители могут перенестись в разрушенный древнеримский город. И ощутить на себе буйство стихии — извержение вулкана Везувий.

Интерактивное путешествие в Помпеи напоминает квест. Перемещаясь в пространстве, участники ищут артефакты. Всего 13 предметов. Они спрятаны в разных частях объемной локации. В числе прочего — кадило священника, зеркальце и шкатулка, что выпали из перевернувшейся колесницы. Предметы можно двигать и переворачивать.

Кстати, в Русском музее в ближайшее время планируют перенести в виртуальный мир еще несколько картин.