Каждый регион по-своему: в 2025 году в России введут туристический налог

В 2025 года в России введут туристический налог

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Стоит ли путешественникам ждать повышения цен на внутренние поездки?

В России с января начнет действовать туристический налог. «Известия» выяснили, стоит ли путешественникам ждать роста цен — на внутренние поездки.

Прежде всего, региональные власти наделят правом устанавливать налог на своей территории. А платить взнос должны будут владельцы отелей и хостелов, внесенных в специальный реестр.

В 2025-м сбор составит не меньше 100 рублей в сутки. Эксперты считают, что владельцы жилья будут закладывать сумму налога в стоимость тарифа. При этом если посетитель откажется платить, то в заселении ему попросту откажут.

Ранее рассказывал о том, что Сергей Собянин заявил о рекордном росте потока туристов в Москве.