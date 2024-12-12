Трамп может стать «Человеком года» по версии журнала Time

Фото, видео: Reuters/Брайан Снайдер; 5-tv.ru

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Республиканцу уже присуждали эту номинацию в 2016 году.

Дональд Трамп может во второй раз стать «Человеком года» по версии американского журнала Time. Как узнало издание Politico, об этом должны объявить сегодня, когда избранный президент США будет открывать торги на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Ранее эту номинацию Трампу уже присуждали в 2016-м, когда он тоже победил на выборах. В числе других претендентов на звание — Камала Харрис, Илон Маск и Кейт Миддлтон.

А сам Трамп продолжает сейчас формировать новую администрацию и готовиться к инаугурации в январе. И как пишут СМИ, на церемонию республиканец пригласил председателя Китая Си Цзиньпина. Это при том, что экономическое противостояние КНР — один из пунктов программы Трампа.

Как сообщается, если Си приглашение примет, это станет первым случаем присутствия иностранного лидера на инаугурации президента США за полтора века.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Маск не захотел становиться «Человеком года» по версии журнала Timе.