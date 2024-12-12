Путин поручил уделить внимание подготовке преподавателей в сфере ИИ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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На совещании с правительством президент России отметил необходимость решения проблемы нехватки IТ-специалистов.

Владимир Путин потребовал завершить строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом в установленный срок. А именно, к апрелю 2028 года.

Президент провел рабочее совещание с правительством, где раскритиковал чиновников за допущенные задержки в принятии решений. В частности, тех, которые касаются финансирования.

На строительство планируют потратить более двух триллионов рублей. Но конкретные письменные договоренности с банками до сих пор отсутствуют. А это, по словам Путина, ставит под угрозу реализацию всего проекта.

Отдельно президент поручил контролировать стоимость проводимых работ.

«Удорожание неизбежно. Это очевидно. И не только в связи с инфляцией, которая все-таки остановилась, это понятно, а связано это с ключом, прежде всего, с ключевой ставкой, с удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков. Это понятно, это есть вещи такие, от которых никуда не деться. Но, с другой стороны, я бы обратил внимание производителей, ну и тех в правительстве, кто курирует соответствующее сферы реального производства, нельзя ни в коем случае прикрываться этими объективными обстоятельствами, чтобы задирать цены совершенно без всякого на то основания», — отметил российский лидер.

Владимир Путин на совещании обозначил еще одну серьезную проблему — это нехватка специалистов в сфере IT. По словам президента, особое внимание нужно уделить подготовке преподавателей для обучения школьников и студентов работе с искусственным интеллектом. Эта отрасль сейчас динамично развивается. И как отметил министр образования Сергей Кравцов, уже есть достижения, которыми можно гордиться.

«С 2021 года мы проводим Всероссийскую Олимпиаду по искусственному интеллекту с привлечением профильных компаний. Участниками стали 55 тысяч школьников 8-11 классов из всех регионов. Победители получают право поступать в лучшие вузы страны. И наша гордость — это сборная команда России. В этом году ребята не только завоевали золотые и серебряные медали, но и по сумме баллов стали лидерами Первой Международной Олимпиады по искусственному интеллекту, которая проходила в Болгарии», — сказал Сергей Кравцов.

«Нужно уделить, конечно, особое внимание подготовке специалистов для школ и для колледжей и техникумов, потому что это сегмент, который выпадает, к сожалению. Я имею в виду специалистов в области, прежде всего, использования искусственного интеллекта, ну и, конечно, других технологий подобного рода», — подчеркнул Путин.

Для улучшения качества образования в сфере IT утверждена новая программа по информатике. В ней учли передовые достижения в программировании, а также изучении нейросетей.

Подготовка молодых специалистов совершенствуется и за счет развития IT-классов. Более того, в России выпустили первые учебные пособия — по работе с искусственным интеллектом.