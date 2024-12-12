Фото, видео: www.globallookpress.com/Juliane Sonntag; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Премьер-министр Венгрии хотел завершить председательство страны в Евросоюзе на позитивной ноте. Однако глава киевского режима отказался от перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении огня на католическое Рождество. Об этом в соцсетях заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, именно Будапешт посоветовал Киеву согласиться на временную паузу в конфликте. Также предполагалось, что при этом Россия и Украина обменяются пленными.

Ранее Орбан обсуждал возможное прекращение огня с Владимиром Путиным. На такой позитивной ноте Венгрия хотела завершить свое председательство в Евросоюзе в этом году.

Впрочем, в офисе Зеленского быстро попытались оправдаться и заявили, что не получали никаких предложений от Будапешта. Сообщают также, что Орбан вскоре обсудит украинский конфликт с президентом Турции Эрдоганом.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.