Небезя: свое право на вето в ООН США используют неправильно

Фото: www.globallookpress.com/Evan Schneider

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Представитель России уверен, что Штаты так и не осознали, для чего странам предоставляется данная возможность.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя осудил вето, наложенное США на резолюцию по сектору Газа. Свое мнение он высказал, выступая на заседании Совбеза организации.

«Инструмент вето задумывался отцами-основателями ООН для того, чтобы обеспечить сбалансированный характер принимаемых Совбезом решений. К сожалению, в США этого так и не осознали», — заявил представитель РФ.

Небензя сказал, что Соединенные Штаты пользуются своим правом накладывать вето, чтобы позволить Израилю продолжать военные операции. При этом они приводят неубедительные доводы для прикрытия подобных решений.

Также он напомнил, что число жертв этого конфликта уже больше 44 тысяч человек.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Остановка боевых действий должна быть постоянной и безусловной. Кроме того, необходимо освободить заложников и позволить беспрепятственно поступать гуманитарной помощи. За принятия данного документа выступили 158 государств, включая Россию. Против проголосовало девять стран, в том числе Израиль, и США.