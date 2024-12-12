Народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла дома на руках родных

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Врачи пытались реанимировать актрису в течение нескольких часов, но, к сожалению, они оказались бессильны.

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла в окружении близких людей. Об этом изданию KP.RU рассказала невестка актрисы Елена Шойко.

Максимовой было 95 лет, и она являлась старейшей артисткой театра МХТ имени Чехова. По словам родственницы, утром 11 декабря у актрисы упало давление. Родные вызвали скорую помощь.

«Но потом стало понятно: ее не довезут до больницы. Она впала в кому. В течение дня было пять скорых, врачи от нее не отходили. И до 22.00 делали все, чтобы ее реанимировать. Но, видно, пришел ее срок», — объяснила Шойко.

Невестка вспоминает, что актриса чувствовала себя нехорошо еще с лета, но до последнего хотела вернуться на сцену театра. После празднования юбилея 2 ноября у Максимовой появились силы, и артистка вновь сыграла в спектакле. Она исполнила роль графини Томской в «Пиковой даме».

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что на 96-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Раиса Максимова.