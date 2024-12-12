Современность и былинные мотивы: новый год начнется с премьеры фильма «Финист. Первый богатырь»

Фильм «Финист. Первый богатырь» выйдет в прокат 1 января 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Фэнтезийно-приключенческий блокбастер станет подарком для всей семьи.

Еще один повод для радости, причем у всех россиян, случится уже в первый день Нового года. На экраны выйдет фантастический блокбастер по мотивам русских сказок «Финист. Первый богатырь».

В картине для всей семьи переплелись былинные мотивы, пряный Восток и высокие технологии. Особое внимание уделили деталям и костюмам главных героев. В этом убедился корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Кузнецов издревле считали колдунами. Им покорялся металл. Заготовка для ножа, лезвие кузнецы могут ковать от нескольких часов до нескольких лет, потому что это — ручная работа.

«Мастерство передавалось от поколения к поколению, когда отец рассказывал своему сыну секреты», — рассказывает кузнец Святослав Орлов.

Зато ручная работа будто оживляет предметы. В фильме «Финист. Первый богатырь» каждая деталь костюма сделана индивидуально. Шлем, например, как раз ковал кузнец.

Над фэнтезийно-приключенческим фильмом «Финист. Первый богатырь» работали лучшие художники костюмеры. Задача была — переплести современность и былинные мотивы, исторические тренды и учесть «киношные» особенности.

«Нагружать наших героев вот этой тяжестью, весом и богатством русского костюма тоже не очень было выгодно. Потому что нам необходимы были в кадре легкость, воздух, цвет и сказочность», — говорит художник по костюмам Марина Ананьева.

«Латного доспеха в русской истории нет. Нам пришлось сделать некоторые отступления и заимствовать некоторые доспешные элементы из европейского костюма», — объясняет художник по костюмам Ирина Чепенко.

Пора сменить пиджак на кольчугу вороненую. Самому облачиться невозможно, в этом помогают художники по костюмам. Панцирь сделан из настоящего металла. Это не пластик. Ремень богатырский. Финальная точка — шлем.

У исполнителя роли Финиста — Кирилла Зайцева — так и вообще стать богатырская — ростом почти два метра.

«Это, наверно, такой фитнес и похудение организуется само собой, когда ты 12 часов побегаешь при палящим солнце в доспехах, которые еще и нагреваются. И когда пот идет градом, потом снимаешь доспехи, и вся одежда, какая есть, футболки или пододежка, ее можно выжимать», — признается актер, исполнитель роли Финиста Кирилл Зайцев.

Действие нового блокбастера из богатырской вселенной — а это уже четвертый фильм — происходит на загадочном Востоке. Причем туда попадает настоящий «былинный спецназ»: Финист, его адъютант Мелеха, верблюд Джамал и Баба Яга в новом образе женщины-вамп.

Бабу Ягу играет Юлия Пересильд. Для нее пришлось разрабатывать абсолютно новый непривычный образ колдуньи из сказок.

«Это главная ее, конечно, история, сохранить свою красоту и молодость. Ей очень нравятся здесь все эти восточные костюмы и, конечно, восточные мужчины», — считает заслуженная артистка России Юлия Пересильд.

«Здесь она у нас молодая, аппетитная, очень красивая, очень завлекательная дамочка. Поэтому, конечно же, у нас появилось декольте у Бабы Яги», — отмечает художник по костюмам Марина Ананьева.

Таинственный Восток снимали в Казахстане: Чарынский каньон, крепость Номад, Поющий Бархан… Днем плюс 40. Ночью температура падала до нуля… Песчаные бури. Финисту такой ветер чуть не стоил бороды.

«Один раз сильный ветер был в пустыне, и делали поправки Кириллу, и у него часть бороды улетела. Слава Богу, рядом какой-то куст был, и эта деталька зацепилась», — вспоминает художник по гриму Ольга Афиногенова.

Некоторых актеров вообще не узнать. Федор Добронравов преобразился в Леонардо да Винчи сказочного мира — таинственного изобретателя.

Для богатырской вселенной уже пошиты сотни оригинальных костюмов. Стилизованные под былинные времена. Теперь коллекция пополнилась настоящими шедеврами. Новый персонаж — Злата — в платье из металлизированного шелка.

«У меня даже есть папка в телефоне с похожими платьями. Потому что я действительно влюбилась в образ Златы», — признается актриса Кристина Строителева.

Вполне возможно, что в костюмы из фильма влюбится весь мир.

Джон Гальяно, главный дизайнер Dior, знаете, что больше всего ему нравилось в русской одежде? Обычная шапка-ушанка. Он просто обожает обычную шапку-ушанку и в ней часто фотографировался, например», — подчеркивает историк моды, преподаватель МХПИ Руслано Мигранов.

Новый фильм в широкий прокат выпустит дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа). Премьера станет новогодним подарком для всей семьи. «Финист. Первый богатырь» выходит 1 января 2025.