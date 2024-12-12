Комбинированные атаки: как российские дроны «пробивают» минные поля и разбирают блиндажи

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Операторы БПЛА готовят штурмовикам плацдарм для наступления в Харьковской области.

В разминировании территорий помогают операторы дронов. Фронтовые умельцы научились делать беспилотники даже из детской игрушки. Она выполняет вполне взрослые задачи — проходит через минные поля, тем самым помогая штурмовикам преодолевать опасные участки. И это не единственное изобретение, созданное в полевых условиях. Подробности рассказал военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Недавно освобожденная Кругляковка в Харьковской области. Раньше фронт проходил через небольшой лес, но как только выпал снег, противник покинул голые посадки и отступил в соседнее Загрызово.

«Там присутствуют подвалы. Их тяжелее там достать. Лесополка сейчас для маскировки очень не подходит», — объясняет оператор FPV-дрона с позывным «Екчо».

Сейчас наши дроноводы круглосуточно выискивают эти самые подвалы, готовя пехотинцам плацдарм для наступления. В ночи, правда, мешают это делать украинские гексокоптеры. Но и с ними бороться тоже научились.

Один из гексокоптеров пополнил коллекцию бойцов 1-го танкового полка группировки «Запад». Его обезвредил обычный легкий дрон-разведчик. Здешние операторы БПЛА охотятся и за более мелкими целями.

«Обычная разработка, сделанная из подствольного гранатомета. Она выстреливает сеткой. У нас, у операторов БПЛА, есть такие изобретения на позициях», — говорит начальник службы БПЛА 1-го танкового полка с позывным «Лихорадка».

А дальше все украинские беспилотники разбирают в подземной мастерской. Наши умельцы восстанавливают дроны и изучают трофейные беспилотники, которые удалось посадить. Один из экземпляров — украинский, разобранный. Здесь сразу все понятно, тризубец, надпись на украинском языке. Но самое главное, это не внешний вид, а информация, которая есть на этих аппаратах. Ее бойцы выкачивают и используют в дальнейшем для выполнения своих боевых задач.

Информация, полученная с трофейных БПЛА противника, помогает совершенствовать и свою технику. Инженеры 1-го танкового полка придумывают множество ноу-хау, которые раньше никем на фронте не использовались.

Операторы БПЛА 1-го танкового полка начали использовать FPV-дроны со сбросами. Действует он по такому же принципу, как и обычный БПЛА-разведчик: подлетает к цели, сбрасывает боеприпас и возвращается назад. Чтобы делать это ювелирно, в тыловой зоне бойцы проводят регулярные тренировки.

Причем эти атаки бывают комбинированные. Вот такие «наземные», как их здесь называют, помогают пробивать проходы через минные поля и также эффективно разбирают блиндажи. Одна машинка способна унести на себе шестикилограммовый снаряд.

«Также эта машинка используется с воздушным ретранслятором, который ее сопровождает. Заряд такой машины позволяет уезжать на 6-8 километров. Принцип действия у нее как у FPV-дрона. Просто наземная версия», — объясняет оператор БПЛА с позывным «Панама».

Все эти изобретения уже эффективно используют дроноводы «Западной» группировки, что помогает пехоте двигать фронт все ближе к Купянску.