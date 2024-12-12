Над казармами спецполка полиции в Грозном сбит беспилотник

Фото: Telegram/Telegram-канал Рамзана Кадырова/RKadyrov_95

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Легкие ранения получили четыре бойца караула.

Над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном сбит беспилотник, легкие ранения получили четыре бойца караула. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, дрон повредил кровлю и выбил стекла, упавшие фрагменты также вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьезных повреждений здание не получило, добавил глава Чечни.

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