Над казармами спецполка полиции в Грозном сбит беспилотник
Айшат Татаева 24 0
Фото: Telegram/Telegram-канал Рамзана Кадырова/RKadyrov_95
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Легкие ранения получили четыре бойца караула.
Над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном сбит беспилотник, легкие ранения получили четыре бойца караула. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, дрон повредил кровлю и выбил стекла, упавшие фрагменты также вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьезных повреждений здание не получило, добавил глава Чечни.
Новость дополняется...