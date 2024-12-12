В Кремль доставили главную елку страны

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ее установят в ближайшие дни на Соборной площади.

Трансляция с Красной площади. На территорию Кремля через ворота Спасской башни завозят главную елку страны. Ее оставили из Можайска, где перед погрузкой каждую ветку притянули к стволу, чтобы она не сломалась. Ей нужны формы в виде 25-метровой пирамиды, у нее идеальные иголки, а размах лап достигает восьми метров.

Она вся находится в кузове, поэтому завозят достаточно аккуратно. Не пострадает ни сама ель, ни, естественно, Кремль.

Завтра елка туже будет стоять на Соборной площади, правда пока не наряженная.

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