Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

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Перед смертью актрисе несколько раз вызывали скорую и пытались стабилизировать самочувствие.

На 96-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Раиса Максимова. Печальное известие 5-tv.ru сообщил источник. Он рассказал, что происходило со знаменитостью в последние часы ее жизни.

Как отметил источник, в день кончины актрисе несколько раз вызывали скорую помощь, пытались стабилизировать ее самочувствие, помочь, но все оказалось безуспешно. При этом у Максимовой была диагностирована пневмония и проблемы с сердцем. А меньше, чем две недели назад ее выписали из больницы.

При этом год назад актриса уже попадала в больницу. Тогда резкое ухудшение самочувствия у народной артистки РСФСР было вызвано падением гемоглобина, связанным с заболеванием крови. Она находилась в отделении гематологии.

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове. В 17 лет она уже стала трудиться. Устроилась в Театр драмы имени Карла Маркса. В том же году она получила диплом о высшем образовании — окончила Саратовское театральное училище, а также впервые вышла на сцену Театра юного зрителя (ТЮЗ), в котором проработала до 1952 года.

В 22 года она поступила во МХАТ, а по окончанию вошла в состав труппы театра. Артистка хорошо известна зрителю игрой в фильмах «Вдовы», «Идиот» «Тартюф» и многих других.

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