Победите свой страх: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 2 по 8 декабря 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Сложная энергетика недели оставляет нам скудные возможности для планирования. Постарайтесь успеть провести мероприятия 16 и 17 декабря, а также воскресенье неплохо подойдет для активности. Остальные дни имеют крайне слабые показатели.

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Понедельник, 16 декабря 2024 года

День Деревянного тигра

5-tv.ru

Умеренный с тенденцией к позитиву день. С одной стороны, здесь есть сразу несколько позитивных звезд — это и Желтый охват, и Небесная удача.

Однако свои корректировки вносит звезда болезней, которая уже накладывает определенные ограничения на выбор дел — к врачу лучше записываться на другой день, чтобы не получить неверных диагнозов.

Инвестированием заниматься можно, допустимо подписывать контракты, собирать долги, стартовать с незначительными проектами. Но лучше всего для самых значимых дел выбирать другое время.

К тому же, структура дня стагнирующая. Мы называем ее скрытый отклик — энергии дня тяжелые, медлительные, избыточной прыти не поддержат.

Совет: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.

Вторник, 17 декабря 2024 года

День Деревянного кролика

5-tv.ru

Допустимо использовать для заметных мероприятий. Структура дня выглядит неплохо — «Благородный в позиции». Она сулит карьерный рост, повышение, но находится в не самом лучшем сочетании и может привести к ссорам между мужем и женой.

В любом случае, день располагает к сплетням, большому числу разговоров, переговоров, общения.

«Полезно соблюдать меру во всем, поддерживать равновесие духа и тела», — пишут древние тексты.

Здесь также притаилась звезда болезней, поэтому медицинские процедуры не следует намечать и на этот день.

Совет: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.

Среда, 18 декабря 2024 года

День Огненного дракона

5-tv.ru

Такой день следует использовать с большой осторожностью, поскольку Ци сегодня безжизненна. К прочим неприятностям добавляется целый спектр негативных звезд — Грабительское ша, Летящий дворец и прочие.

Структура дня дает щепотку надежды, обещая внутренний рост через духовные практики, медитации и внутренний диалог.

«Можно получить помощь, если создать правильный имидж», — говорится в текстах.

Совет: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.

Четверг, 19 декабря 2024 года

День Огненной змеи

5-tv.ru

День истинной потери, поэтому начинать важные дела не стоит. Рутина тоже может пойти вкривь и вкось. В дни потерь рекомендуется делать выходными и осознанно терять время — смотреть любимые фильмы, сериалы, читать и перечитывать любимые книги.

Кроме того, день собирает не самые лучшие созвездия. Зато структура «Красная птица в тюрьме» обещает прощение. Поэтому, если вы успели где-то провиниться или напортачить, этот день идеален для того, чтобы во всем сознаться и выйти сухим из воды, без больших моральных потерь.

Совет: думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.

Пятница, 20 декабря 2024 года

День Каменной лошади

5-tv.ru

Канун зимнего солнцестояния, последний день иньского темного полугодия. На такой день ничего значимого планировать не нужно. Все важное желательно успеть сделать до него.

На уровне бытовых дел можно услышать хорошие новости, получить помощь благородного благодаря структуре «Зеленый дракон объединился с духом».

Совет: посмотрите вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.

Суббота, 21 декабря 2024 года

День Земляной козы

5-tv.ru

В 12:20 по Москве наступает пиковая фаза зимнего солнцестояния. Мы оказываемся в самой темной, холодной и мрачной точке года, инь достигает своего пика и начинает превращение в ян.

С этого дня свет, тепло, активность, жизнь начинает нарастать, а тьма, мрак постепенно отступают. Начинается мужская половина года. Многие цивилизации по всему миру особенно выделяли такие дни. На них, как правило, намечались духовные практики.

Ничего важного в такой день делать нельзя, необходимо слушать свой организм, окружающую среду и пытаться пройти «сонастройку» с энергиями.

Хорошо сегодня создать программу, план того, к чему бы вы хотели прийти в ближайшие полгода. Постарайтесь уделить хотя бы 20 минут внутреннему диалогу в этот день. Возможно интуиция даст вам важные подсказки в этот момент или в течение дня.

Совет: выждите, скоро будет подходящее время, чтобы начать проект или основать предприятие. Не жалейте времени на оценку событий и труд.

Воскресенье, 22 декабря 2024 года

День Стальной обезьяны

5-tv.ru

Первый день янского полугодия оказывается в весьма неплохих созвездиях и вполне может быть отнесен к позитивным. Он уходит в слияние трех гармоний с месяцем и годом и может дать дополнительную силу многим начинаниям.

Хорошо в такой день заниматься всеми переговорами, решением вопросов отношений, обращаться к врачу, подписывать контракты, начинать обучение, искать работу, ходить на собеседования, просить о повышении по службе.

Можно начинать важные проекты, особенно если вам полезна стихия воды. Хорошо посвящать время романтике и флирту, однако праздновать свадьбу и скреплять себя узами брака не следует — три гармонии могут принести лишних людей в семейный союз.

Совет: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.

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