Путин обсудил с правительством выдачу лицензий через «Госуслуги»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Ранее в России проводился эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений. Его признали успешным.

В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин обсудил работу сервиса выдачи лицензий и разрешений через «Госуслуги».

«Предлагаю начать с текущих вопросов, сейчас только, наверняка обратили внимание, говорили о развитии искусственного интеллекта в рамках мероприятия, которое проводит Сбер. В этой связи — вопросы о едином сервисе выдачи лицензий и разрешений через портал „Госуслуги“. Потому что такие вопросы мелькали там», — сказал российский лидер.

При этом не так давно проводился эксперимент по упрощенной выдаче бумаг. Выдачу документов и сокращение избыточных требований к претендентам признали успешными. Теперь через портал можно получить более 400 видов наиболее массовых разрешений для бизнеса и 51 вид лицензий.

Кроме того, как отметил Путин незадолго до обсуждения вопроса с правительством, Россия является одним из мировых лидеров по оказанию государственных услуг при помощи современных технологий. Сегодня такими опциями пользуются более 130 миллионов россиян — это практически все граждане страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили продавать алкоголь через «Госуслуги».