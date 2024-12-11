Делегация Совфеда во главе с Матвиенко прибыла в Казахстан

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В Астане она обсудит развитие межпарламентского взаимодействия.

Делегация Совета Федерации, возглавляемая председателем палаты Валентиной Матвиенко, с официальным визитом прибыла в Астану.

Здесь Матвиенко планирует встретиться с председателем сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым. На встрече особое внимание уделят перспективам межпарламентского взаимодействия с учетом итогов государственного визита президента России Владимира Путина в Астану.

Делегаты встретятся и с парламентариями республики. Будут подписаны план межпарламентского сотрудничества между Совфедом и сенатом парламента Казахстана на 2025–2027 годы, а также соглашение о сотрудничестве аппаратов верхних палат двух парламентов.

В состав российской делегации, помимо самой Матвиенко, входит сопредседатель комиссии по сотрудничеству между СФ и сенатом парламента Республики Казахстан Андрей Яцкин, председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, а также другие сенаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко посетила инновационный центр «Горизонт» в Минске.