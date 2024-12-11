В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Перед судом предстанет медицинский работник.

Следователем следственного отдела по Тракторозаводскому району города Челябинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей оперативным отделом медицинского учреждения города

Медработник обвиняется в своершении преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, обвиняемая допустила к работе в сектор по приему вызовов скорой медицинской помощи сотрудника, не имеющего профессионального образования и не являющегося медицинским работником, который 11 декабря 2022 года в вечернее время допустил дефект оформления вызова в программном комплексе АДИС, что обусловило ненаправление к 9-летнему ребенку бригады скорой медицинской помощи.

Вместе с тем, при надлежащей организации работы оперативного отдела со стороны руководителя указанного подразделения с учетом описываемых матерью ребенка симптомов имелась реальная возможность к вызову бригады скорой медицинской помощи в экстренном порядке, что повысило бы шансы на благоприятный исход.

Не дождавшись медицинских работников мать малолетнего, находящегося в опасном и угрожающем для жизни состоянии, самостоятельно доставила сына в больницу, где спустя непродолжительное время была констатирована его смерть.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.