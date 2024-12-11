Путин назвал РФ лидером по оказанию госуслуг в электронном виде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Сегодня такими опциями пользуются более 130 миллионов россиян — практически все граждане страны.

Россия является одним из мировых лидеров по оказанию государственных услуг при помощи современных технологий. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2024 в Москве.

«Безусловно, мы являемся одними из лидеров в мире по оказанию госуслуг с помощью современных технологий. У нас где-то свыше 130 млн пользователей, как ни странно, — то есть это приближается к количеству граждан РФ», — указал глава российского государства, отметив, что этот процент является крайне высоким.

По словам президента, ораны власти во всей страны оказывают более 200 видов различных госуслуг в электронном формате. При этом количество таких возможностей будет только расти, заключил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин узнал, к каким вопросам ему стоит готовиться в преддверии «Прямой линии» благодаря искусственному интеллекту. В этом году специалисты впервые применили ИИ для обработки обращений граждан.