Путин назвал Москву одним из лидеров в мире по внедрению «умного города»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Об этом президент РФ заявил на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2024.

Россия внедряет возможности «умных городов», а Москва является одним из мировых лидеров в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey 2024.

Российский лидер отметил, что ИИ теперь охватывает почти все сферы жизни человека, однако особое внимание Путин уделил борьбе с преступностью. По его словам, именно эта сфера показала эффективность внедрения новых технологий.

«Количество грабежей сократилось в десять с половиной раз, а квартирных краж в Москве сократилось в 34,5 раза», — сказал Путин.

Президент выразил уверенность в том, что все эти возможности будут наращиваться, а Россия, в свою очередь, постарается использовать их по максимум.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин сказал о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ.