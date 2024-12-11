ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии нужно готовиться

Путин о прямой линии: ясно, к каким вопросам нужно готовиться

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Президент также померил кольцо, которое показывает уровень стресса.

Президент России Владимир Путин узнал, к каким вопросам ему нужно готовиться на прямой линии, благодаря искусственному интеллекту GigaChat. Об этом он сообщил в ходе посещения выставки разработок в сфере ИИ, которая проходит в центральном офисе «Сбера» в Москве.

На одном из стендов российскому лидеру представили GigaChat, который сортирует вопросы граждан к прямой линии.

«Ясно, к каким вопросам нужно готовиться, каких большинство: качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия», — указал глава РФ.

Один из участников выставки показал Путину кольцо, которое сканирует и демонстрирует уровень стресса. У президента он оказался завышенным, однако глава государства только отшутился, отметив, что находится на ответственном мероприятии.

Прямая линия президента, которой дали название «Итоги года с Владимиром Путиным», состоится 19 декабря. С 8 декабря по всей стране работают колл-центры, в которые поступают вопросы от россиян. Вопросы также можно отправить через сайт, по почте или СМС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал телефонное мошенничество госполитикой Украины против России.