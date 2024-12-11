В Госдуме предложили продавать алкоголь через «Госуслуги»

Депутат Свинцов предложил продавать алкоголь только по справке от нарколога

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Что это значит?

В Госдуме хотят запретить россиянам покупать алкоголь без специальной отметки на «Госуслугах». Законопроект на рассмотрение внес депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР), документ опубликован в думской электронной базе.

По мнению Свинцова, если достигший 18-летия россиянин решает, что хочет употреблять алкоголь, то ему необходимо отправиться в медучреждение по месту жительства и побеседовать с наркологом. Врач расскажет пациенту о всех пагубных последствиях, к которым может привести спиртное.

«По результатам обследования и профилактической беседы соответствующее медицинское учреждение заносит в ЕПГУ информацию о прохождении профилактической беседы с гражданином», — отмечается в тексте законопроекта.

Результаты обследования, по задумке, внесут в профиль человека на «Госуслугах». Система будет генерировать QR-код, который позволит купить алкоголь.

Авторы инициативы убеждены, что такая законодательная норма могла бы заранее разъяснить молодым людям все последствия употребления алкоголя, а также оказать помощь тем, кто уже является зависимым.

Свинцов подчеркивает, что такая процедура будет схожа с получением водительского удостоверения.

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