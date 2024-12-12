Урология и ЖКТ: какие органы страдают от популярной в США вредной привычки

Фото: www.globallookpress.com/Frank Röder / CHROMORANGE

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Особенно опасными эти действия являются для пожилых людей, детей и домашних животных.

Одна из самых популярных американских привычек, которая непонятна россиянам, — это хождение по дому в уличной обуви. И, как выяснилось, дело тут далеко не в брезгливости. На грязных ботинках действительно можно принести массу инфекций, которые оказывают влияние на жизненно важные органы.

Об опасностях, которые таятся на уличной обуви, в беседе с Lenta.ru рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Среди бактериальных инфекций, которыми можно заразиться посредством уличной обуви, выделяются стрептококк и стафилококк. Они могут провоцировать кожные воспаления, такие как фолликулит и абсцессы. В обычных условиях эти бактерии не атакуют наш организм, но в случае снижения иммунитета или при травме они могут проникать глубоко в кожу, размножаться и вызывать симптомы заболевания», — объяснила эксперт.

По ее словам, бактерии, принесенные на уличной обуви, могут привести к инфекциям желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), урологическим заболеваниям и отравлениям. Помимо этого, реагенты, которые прилипают к подошве в зимнее время, могут вызвать раздражения на коже и привести к дерматиту.

Особенную опасность такие бактерии представляют для пожилых людей с ослабленным иммунитетом, детей, которые часто играют на полу, и для домашних животных — любимцы могут подхватить паразитов.

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