В Приморье воспитатели забыли ребенка на улице

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Девочка полтора часа провела на морозе.

В приморской Находке в детском саду разгорелся большой скандал. После прогулки детей воспитатели позвали на тихий час, но забыли на улице в мороз одного ребенка. Неизвестно, узнали бы об этом родители, если б не случайный прохожий.

Заведующая позже объяснила, что ребенок просто спрятался в конце прогулки, но как заметили пропажу, его тут же завели в группу. Однако как выяснилось, на морозе и без присмотра девочка провела почти полчаса.

В деталях происшествия сейчас разбирается прокуратура. Воспитательницу, которая забыла ребенка, уволили, а заведующей объявили выговор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мальчик провалился в яму с ледяной водой в Благовещенске. Самостоятельно выбраться у него не получилось.