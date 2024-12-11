Наступил период ретроградного Марса: что это значит и как повлияет на людей

Фото: 5-tv.ru

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Это астрологическое явление продлится даже дольше, чем уже привычный всем Меркурий.

К ретроградному Меркурию, который продлится до 15 декабря, добавился ретроградный Марс. Смешение двух планет вызвало панику в кругах астрологов.

Что означает этот термин, как он влияет на землян и является ли научным — объясняет KP.RU.

Ретроградный Марс начался 6 декабря и продлится до 6 февраля. Ретроградом называется движение планеты, которое она делает не по намеченной траектории, а отступая назад, как бы совершая петлю.

«Обычно планеты перемещаются почти по прямой. Если смотреть с Земли, то как бы справа налево. Но иногда они вдруг останавливаются, идут назад, потом снова вперед, выписывая петлю. Все это происходит в течение дней и недель», — уточнили в издании.

При этом ретроградный Марс происходит только раз в год, поскольку Красная планета вращается вокруг Солнца в два раза медленнее Земли. А вот ретроградный Меркурий происходит гораздо чаще — он вращается вокруг Солнца более чем в четыре раза быстрее Земли.

Автор статьи отмечает, что ретроградный Марс, как можно догадаться, явление отнюдь не новое. Оно стабильно происходит каждый год. О нем заговорили именно сейчас, вероятно, потому что ретроградный Меркурий всем порядком поднадоел.

«Сегодняшняя наука знает темную материю, нейтрино и прочие космические элементарные частицы. Тонкие приборы видят странные вещи. Например, некоторые процессы в лабораториях, в подвалах и шахтах, каким-то образом связаны с Луной. Не исключено, что и с другими планетами», — уточняется в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кого одарит ретроградный Юпитер в январе 2025.