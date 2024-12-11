Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan

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Если кто-то считает, что РФ согласится на какие-либо уступки в этом вопросе, то у таких людей недостаточно знаний или плохая память.

Если бы США хотели завершения военных действий на Украине, то они приказали бы украинским боевикам отвести силы с территории Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Если бы в Вашингтоне действительно хотели положить конец конфликту, то незамедлительно отдали бы приказ своим киевским марионеткам отвести ВСУ с занимаемых ими позиций на территории четырех новых субъектов Российской Федерации», — сказала дипломат.

Кроме того, если кто-то считает, что РФ согласится на какие-либо уступки в этом вопросе, то у таких людей недостаточно знаний или плохая память, добавила Захарова.

В свою очередь Москва всегда готова пойти на контакт с Вашингтоном по поводу урегулирования украинского конфликта, однако пока что Россия не получала никаких предложений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова заявила об «авральном режиме» команды президент а СШВА Джо Байдена из-за Украины.