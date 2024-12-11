«Чреваты серьезными рисками»: МИД призвал россиян отказаться от поездок в США

Захарова: Россия призывает своих граждан отказаться от поездок в США

Фото, видео: www.globallookpress.com/Boris Roessler; 5-tv.ru

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По словам дипломата, граждане РФ стали объектом охоты для американских спецслужб.

Россия призывает своих граждан воздержаться от немотивированных поездок в США и другие страны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В условиях усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва, поездки в США частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками», — отметила Захарова.

По словам Захаровой, на данный момент в Соединенных Штатах довольно часто практикуется мошенническая схема «выманивания за границу российских граждан, к которым у власти США имеются какие-то претензии».

«Как происходит это самое выманивание? Под видом приглашений, под предлогом выгодных коммерческих или туристических предложений с последующим задержанием попавших, так сказать, под прицел россиян и их водворением в американскую юрисдикцию, согласно соглашениям о выдаче», — уточнила дипломат.

Она подчеркнула, что граждане России стали объектом охоты для американских спецслужб и органов власти страны. В случае неотложных поездок в США дипломат призвала граждан избегать ситуаций, при которых можно стать жертвами провокаций или подвергнуться задержанию.

Она также отметила, что уходящая администрация президента США Джо Байдена работает «в авральном режиме» из-за желания продлить агонию украинских властей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова назвала неприкосновенность объектов РФ в Сирии приоритетом. По ее словам, Москва исходит из того, что российские объекты в Сирии будут неприкосновенны, что согласуется с соблюдением норм международного права.