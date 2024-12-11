Суд частично удовлетворил иск покупательницы курса Лерчек бизнесвумен Багдасарян

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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В сентябре девушка сообщила, что купленный ею курс «Премиальная программа с Валерией Чекалиной» за два миллиона рублей не соответствует заявленным условиям.

Савеловский районный суд Москвы частично удовлетворил иск основателя юридической компании «Триумф» Ани Багдасарян к блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В начале 2024 года бизнесвумен приобрела «Премиальную программу с Валерией Чекалиной» за два миллиона рублей, однако осталась недовольна качеством оказанных услуг.

«Ни стратегии развития, ни планов действий, ни личного кураторства над выполнением поставленных задач, ни положительного заряда. Вместо этого с меня стали требовать оплаты дополнительных сумм. А после того, как мы выразили возмущение происходящим, Валерия пояснила, что мы все взрослые люди и нам никто ничего не обещал», — рассказывала Багдасарян 5-tv.ru в начале сентября. Тогда она решилась подать на Лерчек в суд и попробовать вернуть потраченные впустую средства.

В результате, суд постановил взыскать в пользу предпринимательницы неустойку в размере 100 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда — десять тысяч рублей. Помимо этого, Чекалина обязана выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогеру Лерчек и ее экс-супругу Артему Чекалину продлили домашний арест.