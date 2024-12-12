«Стучала в двери, кричала о помощи»: фельдшера судят из-за смерти ребенка в Челябинске

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Девятилетний Никита Мартьянов умер, так и не дождавшись помощи медиков.

В Челябинске начался суд из-за смерти ребенка. Обвинение предъявили фельдшеру скорой помощи, которая отказалась отправлять бригаду медиков. Родители сами отвезли сына в больницу, но не успели. Мальчик скончался. Экспертиза подтвердила: если бы помощь оказали оперативно, трагедии бы удалось избежать. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов.

С момента смерти сына прошло два года, но боль от утраты не утихает. Мать девятилетнего Никиты Анастасия Мартьянова помнит тот роковой день, словно это было вчера. На заседании суда со слезами вспоминает, как мучительно умирал мальчик.

«Очень тяжело. Конечно, не хватает, каждый день о нем думаю, каждый день плачу», — говорит мама ребенка.

Родные мальчика винят в смерти ребенка сотрудника скорой помощи. Фельдшер Светлана Горских решила не отправлять бригаду к маленькому Никите, которому в тот день было очень плохо.

Трагедия в семье Мартьяновых произошла два года назад. Девятилетний сын Анастасии заболел, как тогда казалось, рядовой простудой. Первым ребенка осмотрел участковый врач, который прописал ему постельный режим и выписал лекарства.

Школьник пошел на поправку, но спустя несколько дней состояние ухудшилось. У Никиты резко понизилась температура, он едва находился в сознании. Напуганная мама вызвала скорую, но бригада медиков так и не приехала.

«Когда привезли сюда ребенка, мама моя выбежала из машины, кричала: „Помогите, помогите!“. Стучала в двери. Водитель такси взял ребенка на руки и занес в больницу. Начали проверять пульс — пульса, говорят, нет», — вспоминает Анастасия Мартьянова.

Мальчик умер. Официальная версия смерти — осложнения на фоне вирусного заболевания. Организм ребенка попросту не выдержал.

«Эксперты пришли к выводу о том, что действительно если бы приехала скорая вовремя, то шансы на жизнь мальчика были», — рассказала адвокат Анастасии Мартьяновой Елена Цыпина.

Теперь родные Никиты требуют справедливого наказания фельдшеру, которая почему-то не восприняла всерьез слова матери.

Следователи детально разобрались в этой истории и сочли фельдшера Светлану Горской виновной, но последнее слово за судом.