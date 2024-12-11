В России доля льготной ипотеки на новостройки превысила 90%

Фото, видео: 5-tv.ru

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Будут ли поднимать ставки по госпрограмм?

Доля льготной ипотеки на новостройки превысила 90%. Об этом рассказали «Известиям» в Минфине. Ранее она составляла 80%, а оптимальной в ведомстве считают не более 25%.

Однако поднимать ставки по госпрограммам из-за этого не планируют. Чтобы выровнять баланс на рынке, нужно охладить кредитование, тогда и ключевая ставка начнет падать.

По оценке экспертов, в начале года проценты по ипотеке достигнут максимума, а затем начнут снижаться. Сейчас же есть несколько льготных программ. Самая популярная — это семейная под 6%, для IT-специалистов с такой же ставкой и дальневосточная — под 2%.