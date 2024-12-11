У выполнявшего рейс Москва-Дубай самолета в воздухе отказал двигатель

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Экипаж принял решение возвращаться во Внуково.

У самолета авиакомпании UTair, который выполнял рейс из Москвы в Дубай, произошел отказ двигателя. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

О проблемах с оборудованием стало известно, когда воздушный борт успел отлететь от российской столицы примерно на 140 километров. Экипаж принял решение возвращаться в аэропорт вылета — Внуково.

Садиться пришлось с выключенным двигателем, однако, по последним данным, приземление прошло успешно.

О возможных повреждениях самолета и пострадавших на борту пока ничего не сообщается.

В августе в Республике Саха (Якутия) самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в лесополосе — в пяти километрах от поселка Солнечный Усть-Майского района.

Как сообщили в СК, воздушный борт совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. На борту находилось три члена экипажа и восемь пассажиров, никто из них не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вертолет Robinson совершил жесткую посадку 1 декабря в Приморском крае. Воздушное судно приземлилось недалеко от посадочной полосы в городе Артеме.

Вертолет получил повреждения рулевого и несущего винтов, хвостовой балки, а также шасси. На борту Robinson находилось трое пассажиров. Пострадавших в инциденте нет. По факту случившегося возбужденно уголовное дело.