Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кандидат на пост главы ФБР Каш Петель заявил, что совсем не доверяет киевскому режиму.

Судьбой долларов, пропадающих на Украине, заинтересовались в ФБР. Кандидат на пост главы спецслужбы Каш Патель обратился в Конгресс с требованием выяснить, на что потратили деньги американских налогоплательщиков.

«Мы же не отправили миллиард долларов, как будто это вообще маленькая цифра, верно? Мы отправили в одну страну в сто раз больше. Я не знаю, как Конгрессу удается выходить сухим из воды. И Зеленский (президент* Украины — Прим. ред.) на свободе. Он вышел на мировую арену и заявил, что Россия выпустила ракету по Польше, что в буквальном смысле было бы актом войны. Оказалось, что Россия не выпускала такой ракеты. Оказалось, что ракета прилетела с Украины и была выпущена по Польше. И мы просто не можем слепо доверять ему, выдавая 100 миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться о том, куда ушли деньги», — объясняет кандидат на пост главы ФБР Каш Патель.

Тем временем в Киеве уже предупредили: если поток финансов из США иссякнет, то вооружения и снарядов для ведения боев Украине хватит лишь на полгода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир с Россией. Встреча Трампа и Зеленского состоялась 7 декабря. Как стало известно от различных источников, изначально американский политик принципиально не хотел в очередной раз видеться с бывшим юмористом, однако его смог уговорить президент Франции Эммануэль Макрон.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.