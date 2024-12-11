Такая «байденомика»: Трамп расписал схему по присвоению выделяемых Украине денег

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ron Sachs - Pool via CNP; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Республиканец назвал пять этапов, которые помогают американскому президенту и его семье отмывать финансы через помощь киевскому режиму.

Избранный президент США обвинил своего предшественника в присвоении денег, выделяемых Киеву. Дональд Трамп расписал пять этапов так называемой «байденомики» — коррупционной схемы семейства Байденов с отмыванием денег через Украину.

Выглядит это так: американцы платят налоги, Байден отправляет их Украине, оттуда они возвращаются сыну Байдена Хантеру, который отдает их отцу, а все заканчивается помилованием Хантера.

Трамп неоднократно указывал на возможные коррупционные схемы между Байденом-младшим и его отцом, который в то время был вице-президентом США.

В начале декабря действующий президент США помиловал Хантера, который признал свою вину и ожидал приговоров по двум уголовным делам, в том числе — о коррупции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что при Дональде Трампе объемы поставок на Украину снизятся.