Шампанское с дымком: врач ответила на вопрос о вреде пепла от записок в игристом
Врач Шмелева: пепел в новогоднем шампанском никак не навредит вашему здоровью
Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl
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Стоит ли отказываться от любимой традиции?
Пепел от записки с желанием в шампанском не опасен для здоровья. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала терапевт Яна Шмелева.
Популярная новогодняя традиция по выпиванию игристого напитка со сгоревшей бумажкой внутри воспринимается многими, как опасная и вредная затея, однако, как рассказала специалист, вред организму такой «коктейль» нанести не способен.
«Получившийся пепел сродни активированному углю, и поэтому не представляет угрозы для здоровья», — пояснила Шмелева.
А вот что может навредить вам в новогоднюю ночь, так это привычка провожать старый год водкой, а новый встречать шампанским — резкий перепад градуса алкоголя может крайне неблагоприятно сказаться на вашем самочувствии и не только испортить вам праздник, но и иметь долгосрочные последствия.
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