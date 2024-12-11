Соцопрос выявил необычные способы россиянок справляться со стрессом

Соцопрос: россиянки чаще всего борются со стрессом с помощью кино и фаст-фуда

Фото: 5-tv.ru

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Убираются для снятия стресса лишь 2% опрошенных.

Россиянки справляются со стрессом с помощью кино и вкусной еды. Об этом рассказало издание Life.ru со ссылкой на недавно проведенный соцопрос.

Первоначально исследователи полагали, что наиболее популярными вариантами ответа окажутся встречи с психологами и дела по дому, однако российские женщины смогли удивить социологов. Опросы показали, что у 23% россиянок наблюдаются проблемы со сном, 20% страдают от повышенной тревожности, 19% излишне раздражительны, а еще 32% регулярно испытывают стресс, слабость и усталость. При этом, за помощью специалистов обращается лишь 9% представительниц прекрасного пола, а остальные же справляются с проблемами самостоятельно.

Почти половина россиянок — 41%, борются со стрессом с помощью кино, книг и сериалов. 32% женщин успокаиваются благодаря фаст-фуду и сладостям, а еще 29% любят сами отвлечься на готовку. Также наши девушки больше предпочитают спорту бокальчик хорошего вина (11% у спорта против 17% у спиртного), а еще 13% уходят в творчество. Лишь 2% опрошенных признались, что в тяжелые моменты отвлекаются на мытье полов и уборку.

Больше всего же россиянкам не хватает хорошего сна (55%), путешествий (22%), общения с близкими (20%), спорта или йоги (16%) и увлекательного хобби (11%). О карьере, тем временем, мечтают лишь скромные 9% опрошенных.

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