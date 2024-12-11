«Прокуратура или даже суд»: как добиться перерасчета за ЖКУ
Общественный деятель Бондарь: добиться перерасчета за ЖКУ можно УК или ТСЖ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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На самом деле существует много обстоятельств, при которых можно обратиться в УК с претензиями.
Если цифры в платежной квитанции за ЖКУ кажутся вам слишком высокими, вы можете попытаться оспорить их в управляющей компании (УК), ТСЖ или прокуратуре. Как это сделать — общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил в беседе с NEWS.RU.
По его словам, в УК показания приборов должны проверить по счетчику. Если он окажется неисправен, его заменят и сделают перерасчет. Также убедитесь, что данные с прибора совпадают с теми, что указаны в платежке.
Помимо этого, перерасчет УК обязана сделать, если человек находился в отпуске. Для этого необходимо предоставить соответствующее заявление и приложить документы.
Вернуть излишек жильцу должны и в том случае, если в доме происходило длительное отключение той или иной услуги. При расчете платежки должен быть учтен и тот фактор, что, к примеру, горячая вода подавалась в квартиры с перерывами.
Чтобы подать заявление о перерасчете необходимо четко сформулировать претензию и приложить к ней подтверждающие документы.
«Заявление направляется в УК, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Ответ на претензию обязаны дать в течение 30 календарных дней. Если ответа не последовало или отказ не обоснован, можно обратиться в контролирующие органы: Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру или даже суд», — указал Бондарь.
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