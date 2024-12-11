Перспективное будущее: в Москве продет молодежный фестиваль «Студфест»

Фото: mos.ru

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В мероприятии могут принять участие начинающие предприниматели и те, кто хочет построить успешную карьеру в крупной компании.

Пятый Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест» пройдет 24 января 2025 года. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Программа включит два направления: „Я создаю бизнес“ и „Я строю карьеру“. В рамках первого блока состоится традиционный конкурс технологических и наукоемких проектов. Прием заявок на участие в нем уже открыт и завершится 10 января», — пояснила Сергунина.

Участники конкурса пройдут несколько отборочных этапов. Те, кто хочет развивать свое дело, должны осилить путь от презентации команды до защиты бизнесс-модели. На консультации в «Академию инноваторов» пригласят лишь 50 сильнейших. А самые перспективные разработки будут представлены на сцене фестиваля.

Те, кто хочет построить карьеру в успешном предприятии, должны поучаствовать в онлайн-тестировании, выполнить ряд заданий от возможных работодателей и пройти собеседование. Лучшие 50 участников мероприятия будут стажироваться в крупных отраслевых компаниях Москвы.

У фестиваля корме конкурсной программы запланированы и другие активности. Например, выступления экспертов и интеллектуальные игры. Возраст участников — от 14 до 35 лет. Все они либо выпускники, либо студенты российских или зарубежных вузов и колледжей.

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