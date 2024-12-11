«Стер пальцы в кровь»: как сын Шепелева готовился к съемкам в «Елках 11»

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Платон отнесся к своей первой роли очень серьезно.

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что его сын Платон очень волновался, готовясь к роли в фильме «Елки 11». Несмотря на это, мальчик очень старался и отдавал все силы репетициям. О подготовке сына к своему дебюту в кино Шепелев рассказал 5-tv.ru на премьере новогодней комедии.

Дмитрий отметил, что 11-летний Платон сам захотел попробовать себя в качестве актера. А он его в этом только поддержал.

«Он сам выбрал (быть актером — Прим.ред.), я только помогаю ему в том, что делает его счастливым», — заметил знаменитость.

Единственный сын певицы Жанны Фриске в фильме играл на гитаре и, чтобы не ударить в грязь лицом, тренировался день напролет, не жалея своих пальцев.

«Конечно, очень волновался и очень долго репетировал, стер пальцы в кровь. Очень старался и проявил себя классно», — отметил отец мальчика.

На днях Шепелев опубликовал видео семейного просмотра фильма и показал, как Платон отреагировал, увидев впервые себя в кино с экрана. Маленький актер был в восторге и буквально прыгал от радости.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отец Жанны Фриске назвал Дмитрия Шепелева скандалистом.