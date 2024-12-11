В Подольске сгорела одна из старейших школ

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Яркое зарево было видно даже из соседних районов.

В Подольске этой ночью около сотни пожарных боролись с возгоранием в школе. Судя по кадрам с места событий, загорелась кровля. Огонь быстро охватил 770 квадратных метров. Яркое зарево было видно даже из соседних районов.

На место отправили два десятка единиц спецтехники. Сейчас пожар полностью потушен. О его причинах пока не сообщается. Но известно, что это одна из старейших школ Подольска и сейчас в здании проводят капитальный ремонт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что кровля на 400 «квадратах» обрушилась при пожаре на производстве в Екатеринбурге. В результате ЧП пострадал один человек. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 рабочих.