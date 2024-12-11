«Самый главный план»: Джиган и Оксана Самойлова хотят родить пятого ребенка
Джиган и Оксана Самойлова планируют родить пятого ребенка
Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru
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И на этом звездная семье не планирует останавливаться.
Рэпер Джига и его супруга — блогер Оксана Самойлова в 2025 году планируют родить пятого ребенка. Об этом рассказали сами звезды на премии «Елка-Блог».
По словам знаменитой пары, на следующий год у них грандиозные планы. Начать расширять дом, в котором они живут, завести, кроме козы, еще и страуса, а также подарить жизнь еще одному человеку.
«Первый самый главный наш план — это да, мы хотим еще малыша. <…> Ребенок, страус, стройка», — перечислила Самойлова.
Супруги уже воспитывают трех дочерей — Ариелу, Лею, Маю и одного сына Давида. А не так давно пара завела козу Мими, которая быстро стала знаменита в сети. Из-за этого питомца рэпера и блогера с детьми попросили съехать из арендованного жилья. Семья зеселилась в свой старый дом, который до этого был выставлен на продажу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Джиган наказал маленького сына палкой.