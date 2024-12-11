Таганрог подвергся ракетной атаке

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Повреждено промышленное предприятие.

В результате ракетной атаки со стороны ВСУ на Таганрог повреждения получило промышленное предприятие, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

«По предварительным данным никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется», — сообщил глава региона в 5:49.

До этого глава города Таганрога в Ростовской области Светлана Камбулова сообщила об атаке БПЛА в своем Telegram-канале. Она призывала жителей города максимально себя обезопасить — спуститься в подвалы, на нижние этажи, туда, где нет окон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на производственном объекте в Брянске произошло возгорание. Причиной стала атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об инциденте сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Информация о раненых и погибших не поступала.