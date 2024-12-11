Оппозиция Сирии решила внести поправки в конституцию

Al Jazeera: в Сирии создадут комитет для внесения поправок в конституцию

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Перед этим в стране будет создан специальный комитет.

Оппозиция в Сирии решила внести поправки в конституцию. Для этого будет создан конституционный комитет, сообщил представитель политического управления сирийской оппозиции.

«Будет сформирован конституционный комитет для рассмотрения принятой ранее конституции и внесения в нее поправок. Новая Сирия будет основана на справедливости и законе», — процитировал слова представителя оппозиции в Сирии телеканал Al Jazeera.

Переворот в Сирии

В прошлое воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Позже политик вместе с семьей прилетел в Москву — РФ предоставила им убежище.

Во вторник, 10 декабря, США нанесли удары по объектам, связанным с ИГ*, в центральной Сирии. Турция ударила по курдским силам, поддерживаемым США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал происходящее в Сирии.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.