Символ наступающего года: в России начался ажиотажный спрос на змей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин; 5-tv.ru

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Цены на рептилии достигают 100 тысяч рублей.

У россиян началась змеиная лихорадка — соотечественники активно покупают разного рода рептилий, как символ наступающего года. Рептилии стремительно заменяют традиционных кошек и собак, даже несмотря на их дороговизну — зачастую цена ползающего питомца в разы превышает стоимость привычных друзей человека. Впрочем, это не единственная проблема, с которой может столкнуться потенциальный владелец. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко узнал все нюансы.

Террариум с подогревом, укрытие и замороженные мыши — шестиклассник Демьян Шурыгин тщательно готовится к приезду питомца, двухметрового королевского питона.

«Была загвоздка в том, что мама не хотела питона, для меня это очень страшное название. Символ года — да, сейчас будет год Змеи, я сама родилась в год Змеи», — заявила мама Демьяна, Наталья Шурыгина из Новокузнецка.

Тяжелое решение о покупке помогла принять вера в сверхъестественное. Все-таки живой символ Нового года просто обязан принести удачу. Так считают многие россияне — Интернет пестрит объявлениями о продаже живых змей. Диапазон цен — от пяти тысяч рублей до ста и выше.

«Одна из самых дорогих змей в моей коллекции стоит 120 тысяч рублей. Стоимость змеи определяют гены, которые она несет, в данном случае удивительный окрас», — заявила Анастасия Сухарева из Санкт-Петербурга.

Варианты подешевле можно найти на рынке. Здесь продают полозов, ужей и питонов. Партию хладнокровных завезли специально перед Новым годом. Они ждут покупателей в пластмассовых коробках, которые больше подходят для пирожных, чем для живых существ.

— Там есть какой-то сертификат на нее, документ?

— Усы, лапы, хвост.

— Нет, получается?

— Нет.

Это значит, что есть шанс приобрести что-то опасное или запрещенное. Недавно в Подмосковье на девушку набросилась гремучая змея — ее она купила для разведения.

Непредсказуемы могут быть и неядовитые рептилии. В одном из контактных зоопарков Екатеринбурга пятилетнюю девочку змея укусила прямо в лицо.

Больше всего проблем доставляют именно крупные хладнокровные, говорят сами заводчики.

— Они кусаются. Сетчатые питоны вырастают до четырех метров. И они всегда агрессивны. То есть, не бывает сетчатые питонов не агрессивных. Это уже игра на выживание.

А еще за змеей надо правильно ухаживать — нужен террариум с бассейном для плавания и подогревом, чтобы змея не простудилась, питание обязательно особыми кормами или грызунами.

Тем, кто не готов жить рядом с этим хладнокровным, в Интернете предлагают пойти по другому пути — взять змею напрокат для фото или видеосъемки, но и это удовольствие не из дешевых — всего один съемочный день обойдется примерно в 20 тысяч рублей.

12 лет назад спрос на подарки в виде змей тоже был. Отметив Новый год, многие владельцы от рептилий отказались. В руки зоозащитницы Евгении Примечаевой тогда как раз попала одна из брошенных змей.

«Я ее отвезла домой, поместила в надлежащие условия. Какое-то время она у меня жила на передержке, потом я отдала ее знакомым герпетологам, у которых она счастливо живет», — заявила директор регионального отделения «Альянса защитников животных» Евгения Примачева.

Статистику, сколько живых символов продадут перед этим Новым годом, собрать сложно. Многих приобретают змей на черном рынке. Но продавцы подтверждают — уже в начале декабря спрос на террариумы в зоомагазинах небывалый, за пару недель вырос на 50%. Главное, чтобы после праздника все эти символы года по восточному календарю не оказались на улице.