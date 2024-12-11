В России собираются увеличить штрафы за нарушение ПДД

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Также может уменьшиться размер скидки на их оплату.

В России могут в полтора раза увеличиться штрафы за нарушение ПДД. Так, за минимальное превышение скорости нужно будет платить не 500 рублей, а 750. А максимальный штраф составит семь с половиной тысяч.

Более того, если раньше скидка составляла 50%, теперь она будет 25%. Правда, срок для оплаты с дисконтом увеличится до 30 дней.

За непристегнутый ремень и проезд на «красный» водитель раскошелится на полторы тысячи. За движение по выделенной полосе в Петербурге и Москве автовладельца накажут на четыре с половиной тысячи, а в остальных регионах на две с половиной.

За любые нарушения, связанные с вождением в нетрезвом виде, и за отказ от медосвидетельствования размер штрафа вырастет до 45 тысяч.