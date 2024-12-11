«Посягательства на территорию»: в ООН осудили вторжение Израиля в Сирию

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jamal Awad; 5-tv.ru

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Организация предлагает выделить жителям Арабской республики гуманитарную помощь.

В ООН заявили о необходимости выделить 30 миллионов долларов для жителей Сирии. В международной организации по миграции отметили необходимость оказать немедленную гуманитарную помощь наиболее уязвимым слоям населения на северо-западе страны.

Как отмечается, в ней сейчас нуждаются почти 700 тысяч человек. Как сообщают арабские СМИ, за последние двое суток границу Сирии и Ливана пересекли уже более 50 тысяч беженцев.

Официальный представитель генерального секретаря ООН осудил действия Израиля в Сирии. Войска еврейского государства в нарушение резолюции ООН пересекли демилитаризованную зону на Голанских высотах и вторглись на территорию соседнего государства.

«Это поворотный момент для Сирии. Он не должен использоваться ее соседями для посягательств на территорию Сирии. Вместо этого государства региона и международное сообщество должны сосредоточиться на поддержке сирийского народа, чтобы он смог самостоятельно выбрать свой путь в этот переходный период», — заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.