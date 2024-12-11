Фото, видео: Kay Nietfeld/ТАСС; 5-tv.ru

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В США недовольный непослушанием главы киевского режима и его мнением о снижении призывного возраста на Украине.

Западная пресса начала раздувать тему конфликта президента* Украины Владимира Зеленского с Вашингтоном на фоне требований снижения мобилизационного возраста на Украине.

Как утверждает британская газета Telegraph, глава киевского режима рассорился с администрацией Байдена. Зеленский требует больше денег и оружия. В то время как США настаивают на том, чтобы призывать молодежь с 18 лет.

Накануне в Госдепе прямо заявили, что готовы обучить и экипировать будущих украинских новобранцев. В материале отмечается, что воевать Киеву уже просто некем. К слову, о том, что Запад готовится заменить Зеленского уже в следующем году, ранее сообщила служба внешней разведки России.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.