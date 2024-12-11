В отдаленные районы Курской области доставили гуманитарную помощь

Фото, видео: 5-tv.ru

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Куда не могут добраться гражданские волонтеры, продукты и предметы первой необходимости привозят военные.

В Курскую область продолжают посылать гуманитарную помощь. В те районы, куда не могут добраться гражданские волонтеры, продукты и предметы первой необходимости доставляют военнослужащие группировки войск «Север».

В этот раз посылки получили жители Льговского района. После обстрелов ВСУ во многих домах повреждены крыши и окна. А доехать туда можно только на внедорожниках. Но люди все равно не хотят покидать родные места. Жителям таких поселений привозят гумпомощь в первую очередь.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России. Неонацисты нанесли массированный удар по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО).